Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI BRESCIA LAZIO – Questo pomeriggio, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Brescia. Ecco le parole di Inzaghi nel post partita rilasciate a Sky Sport.

Vittoria

“Ci abbiamo creduto fino alla fine ed è una vittoria importantissima per iniziare bene il 2020”.

Prestazione

“La squadra ha fatto bene, sono molto soddisfatto. Il Brescia ha buoni elementi con un ottimo allenatore.”

Gol all’ultimo

“È una costante perchè la squadra ci crede sempre, ora dobbiamo continuare così.”

Correa

“Correa ha sentito un indurimento al polpaccio ma speriamo sia nulla di grave.”

Luiz Felipe

“La squadra ci ha creduto fino alla fine, sapevamo che era una partita difficile. Nel secondo tempo avremmo dovuto fare meglio in superiorità numerica, il campo però non era in perfette condizioni. Dobbiamo rivedere il gol subito perché non c’erano avvisaglie. Luiz Felipe ha valutato male la traiettoria del pallone e c’è stata un’incomprensione con Strakosha. Era una classica partita trappola, non ci sono partite facili in Italia.”

Scudetto

“Il primo obiettivo è cercare di crescere giornalmente, è normale che le nostre responsabilità sono cresciute dopo i risultati che stiamo ottenendo. Guardiamo partita dopo partita.”

Record

“Fa enormemente piacere, ne avevamo parlato con i ragazzi. Non ho ancora controllato il telefono per un eventuale messaggio di Eriksson.”