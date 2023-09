Italia, Immobile in conferenza: "Sono felice che il mister mi abbia scelto"

Tempo di lettura: 2 minuti

ITALIA IMMOBILE CONFERENZA STAMPA - È tutto pronto per l'esordio dell'Italia di Spalletti contro la Macedonia. In conferenza stampa è intervenuto il nuovo capitano Ciro Immobile, che ha parlato delle sue sensazioni prima del match.

Italia, le parole di Immobile

"È un enorme orgoglio per me e la mia famiglia. Quando si inizia giocare a calcio, e vuoi fare questo lavoro, indossare la maglia della nazionale è un traguardo incredibile, bellissimo emozionante da raccontare ai nipoti, poterlo fare con fascia da capitano lo è ancora di più. Sono felice che il mister abbia scelto me, so che è una grande responsabilità, però non ho paura di questo, porterò tutto me stesso fuori e dentro dal campo . Per quanto riguarda tutti i movimenti sono contento perché sono riuscito a capire e esprimere tutte le mie potenzialità in questi pochi giorni. Lui mi conosce, io conoscevo meno il suo modo di fare. Aldilà dell’aspetto tecnico e tattico che vedete, quello che mi ha impressionato più di lui è l’aspetto morale di voler parlare sempre con i giocatori, e quanto ci tenga lui al senso di appartenenza che ognuno di noi debba mettere quando indossa questa maglia e da quando viene chiamato dal primo giorno a Coverciano. Devo dire che sono molto legato ad ogni allenatore, ho cercato sempre di prendere dagli allenatori che dai commissari tecnici".

Sul ciclo di Mancini

"Tutti i ct puntavano sul senso di appartenenza, però a volte quando arrivi in un momento della carriera dove hai una forte delusione come la mancanza del Mondiale, non viene meno il senso di apparenza. Hai bisogno di uno stimolo nuovo, di un incoraggiamento in più. Sotto il punto di vista dell'allenatore è stato molto importante. Con Mancini abbiamo avuto una bellissima storia di una vittoria importante e di una grandissima delusione, dopo quest'ultima probabilmente anche io mentalmente avevo bisogno di cambiare, per questo l'arrivo di Spalletti mi ha aiutato ma il senso di appartenenza è sempre rimasto dal primo giorno a Coverciano"