Italia-Spagna, Raspadori: “Obiettivo? Dare continuità al nostro sogno”

ITALIA SPAGNA INTERVISTA – Manca meno di un’ora al fischio di inizio della gara tra Italia e Spagna. Chi vince vola in finale dove ad attenderla ci sarà una tra Danimarca e Inghilterra. Queste le parole di uno dei protagonisti della gara, Giacomo Raspadori, ai microfoni di Sky Sport.

Italia-Spagna, l’intervista di Giacomo Raspadori nel pre partita

“Siamo veramente contenti di essere qua. Vogliamo dare continuità a quello che è il nostro sogno. E’ stato un periodo molto intenso per me. Arrivare a calcare questi campi così in fretta, voglio godermelo al massimo. Le partite sono state tutte difficili. Quella di oggi è la più difficile. La Spagna vuole ambire a risultati importanti come quelli passati”.