JONY LAZIO – Jony Rodriguez, è arrivato alla Lazio dal Malaga dopo una lunga querelle (Non ancora conclusa) per il transfer. Lo spagnolo finora ha giocato titolare contro l’Inter e in pochi altri spezzoni, per far rifiatare Senad Lulic.



Jony adattamento al 3-5-2

Come riporta il Corriere dello Sport, prima di approdare alla Lazio Jony non aveva mai giocato nel 3-5-2. Nelle prime uscite biancocelesti, lo spagnolo nella fase offensiva ha creato pericoli e situazioni interessanti. In difesa però l’ex Malaga soffre e fatica ad adattarsi al nuovo modulo.