Juventus - Lazio, Luis Alberto vuole infrangere un tabù

JUVENTUS LAZIO LUIS ALBERTO - Dopo i primi tre punti in campionato ottenuti a Napoli, la Lazio arriva all'Allianz Stadium con la necessità di vincere per rimanere aggrappata alle altre inseguitrici. Il vero mattatore del match del Maradona di due settimane fa è stato senza dubbio Luis Alberto, autore di un gol e in generale di una prestazione di grande livello. Contro la Juventus, il Mago avrà l'opportunità di infrangere un tabù che va ormai avanti da diversi anni.

Luis Alberto e il tabù Juventus

Come riportato dal Corriere dello Sport, in undici sfide contro i bianconeri in Serie A, Luis Alberto non è mai riuscito ad andare a segno, un unicum per lo spagnolo da quando è in Italia. Tuttavia il centrocampista biancoceleste può vantare un gol in finale di Supercoppa nel 2019, che contribuì alla vittoria finale dei biancocelesti. Sarà oggi la volta buona per sbloccarsi anche in campionato?