LAZIO ATALANTA PAGELLE – Un pomeriggio folle quello di ieri all’Olimpico. Primo tempo completamente regalato all’Atalanta che va avanti di tre, poi la reazione nella ripresa e un pareggio, per 3-3, che ha il sapore della vittoria. Una gara dai due volti: gravi insufficienze per quanto riguarda la prima frazione; applausi per la grinta e la determinazione trovata nella ripresa per ribaltare il risultato. Protagonista, come al solito, Ciro Immobile alla sua seconda doppietta consecutiva in campionato. L’attaccante biancoceleste si guadagna e realizza due rigori, uno in pieno recupero, diventando il simbolo dell’incredibile rimonta. Ottima partita anche per Patric e Cataldi entrati ad inizio ripresa, con la squadra totalmente frastornata dai primi 45 minuti, ma bravi a dare energia e intensità ad una squadra totalmente sottomessa all’avversario fino a quel momento. Totalmente assenti Marusic e Parolo, i peggiori in campo giocando solo il primo tempo. Questi i voti dei maggiori quotidiani.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 6, Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Radu 6, Marusic 5, Milinkovic 7, Parolo 5, Luis Alberto 5, Lulic 6, Correa 6,5, Immobile 9, Patric 6, Cataldi 7, Caicedo 6

IL MESSAGGERO

Strakosha 7, Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Radu 5,5, Marusic 4,5, Milinkovic 6,5, Parolo 4, Luis Alberto 5, Lulic 6, Correa 6,5, Immobile 7,5, Patric 6,5, Cataldi 7, Caicedo 6

TUTTOSPORT

Strakosha 6,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Radu 5, Marusic 4, Milinkovic 5, Parolo 4, Luis Alberto 5, Lulic 4,5, Correa 6, Immobile 7, Patric 6, Cataldi 6,5, Caicedo sv

LE PAGELLE DI LAZIONEW.EU

Strakosha 7, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 5,5, Radu 5,5, Marusic 4, Milinkovic 6, Parolo 5, Luis Alberto 5, Lulic 6, Correa 6, Immobile 7, Patric 6,5, Cataldi 6,5, Caicedo 6