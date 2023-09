Lotito: "Tifosi motivo d'orgoglio, la loro presenza è fondamentale"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ATLETICO MADRID INTERVISTA - Nel pre partita di Lazio - Atletico Madrid, il presidente biancoceleste Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del match.

Lazio - Atletico Madrid, le parole di Lotito nel pre partita

Rosa

"La squadra ha tutte le potenzialità per competere alla pari con tutti, poi dobbiamo dimostrarlo sul campo. Le capacità vanno messe a sistema e trasformate in risultati. Spero che la squadra trovi l'umiltà, la determinazione e lo spirito di gruppo per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Quando cambi diversi giocatori si alterano gli equilibri. Mi auguro che si stia creando l'alchimia".



Obiettivi

"Dobbiamo giocare sapendo che non siamo la prima squadra ma nemmeno l'ultima. L'Inter è arrivata in finale ed è stata battuta...Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi e assumere una posizione sul campo che rappresenti questi valori".



Pubblico

"La presenza dei tifosi è fondamentale, anche per responsabilizzare i giocatori, perché sanno che devono soddisfare cinquantamila persone. È motivo di orgoglio anche per la società, significa che i tifosi hanno dato fiducia, creata con i fatti, soprattutto con risultati sportivi che danno un senso agli investimenti fatti".

Il patron della Lazio ha poi parlato anche a Mediaset

"Penso che l’avvio del campionato non rispecchi le potenzialità della squadra. Abbiamo dei valori importanti e sono sicuro che daremo la giusta reazione e daremo il massimo per i tifosi. La Lazio è arrivata in Champions per merito, non perché altre squadre hanno puntato altri obiettivi. Ho dato io l’ordine di non parlare a Torino. Quando ci sono queste situazioni è importante essere lucidi. Nella vita dobbiamo accettare di buon grado quello che succede sennò si perde lucidità. Sono qui perché i miei collaboratori mi hanno detto che devo tornare il punto di riferimento della squadra. Ci sto mettendo la faccia per la società. In questa sessione di mercato ho lavorato e penso, insieme al ds, di aver costruito una buona squadra. Ora la rosa deve riacquisire la sua identità e poi andrà alla grande. Vorrei darvi un riferimento. L’anno scorso l’Inter arrivò in finale di Champions e in campionato li abbiamo battuti. La squadra deve prendere conoscenza dei suoi mezzi e poi si farà bene. Nelle partite di Champions ci aspettano partite complicate, ma noi dobbiamo onorare questa competizione e dare il massimo".