Fabiani: "Fatti investimenti importanti, bisogna aspettare"

LAZIO ATLETICO MADRID FABIANI INTERVISTA - Il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida tra Lazio e Atletico Madrid.

"Abbiamo fatto investimenti importanti, c’era bisogno di mettere in organico qualche elemento in più rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo abbassato l’età media della rosa, confidiamo nel lavoro del mister per valorizzarle al massimo questi giocatori".



Milinkovic

"Penso che sostituirlo non sia facile, ma ci siamo affidati a un elemento importante come Kamada e abbiamo preso anche Guendouzi. Bisogna dare il modo e il tempo a questi ragazzi. I miglioramenti li stiamo vedendo di partita in partita, anche se nelle prime gare non abbiamo accolto quello che ci aspettavamo. Non bisogna dare giudizi affrettati, Rovella non era nelle migliori condizioni quando è arrivato. Stando molto tempo fermo, bisogna dargli il tempo di recuperare. Già sabato ha fatto vedere di che pasta è fatto".

Il direttore ha poi parlato ai microfoni di Mediaset

"Mi verrebbe da fare una battuta: 'Siamo nati pronti'. La Champions ha un sapore speciale, Sarri e tutta la squadra si sono guadagnati la partecipazione e ora se la devono godere, loro e tutta la società. Sulla partita posso dire che il calcio è bello perché è imprevedibile, l'inizio non è stato il massimo, ma gli innesti arrivati ci aiuteranno. Sia a Napoli che a Torino si sono viste cose positive, il tempo darà la giusta risposta. Siamo davanti a un banco di prova su un grande palcoscenico. Dobbiamo rispettare la competizione, così come la Serie A. Siamo consapevoli di essere in ritardo ma questa può essere una gara giusta per il riscatto".