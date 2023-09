Balotelli su Immobile: "Non deve abbattersi, il gol arriverà"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE BALOTELLI INTERVISTA - Durante una diretta su TvPlay, Mario Balotelli ha parlato anche di Lazio. In particolare ha detto la sua sul momento di forma di Ciro Immobile.

Le parole di Mario Balotelli su Immobile

"A Immobile direi che i momenti così passano a tutti. Uno come lui che ha vinto una Scarpa D’Oro e che ha fatto una marea di gol non può abbattersi perché non segna da qualche partita. Per un attaccante il gol è tutto, questo è vero. Ma basta poco per ritrovare continuità. Castellanos al suo posto? Dipende, lo conosco Ciro ma non benissimo. A me la competizione gasa, non so lui come potrebbe reagire. Comunque uno che fa 30 gol l’anno per più stagioni non può essere messo in panchina così facilmente”.