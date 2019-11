LAZIO INFORTUNI – Non è ancora cominciata la nuova stagione, ma in casa biancoceleste si fa già fronte a tanti infortuni. Partendo dal capitano, Senad Lulic che dopo l’amichevole col Paderborn ha riscontrato una lesione di primo grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra. Si prepara per la sfida contro la Samp, più probabile che ci sarà al Derby.

LA SITUAZIONE – Ai box anche Caicedo, che secondo il Corriere dello Sport, nella giornata di sabato ha riportato un trauma elongativo del gemello mediale del polpaccio sinistro, sarà possibile rivederlo in campo il giorno del Derby. In fase di recupero anche Luiz Felipe e Lucas Leiva, con quest’ultimo che si era bloccato durante il ritiro di Auronzo per una lesione muscolare, ed ora sono in fase di recupero. Stop, ormai anche da molto tempo, per Lukaku e Marusic che ancora non hanno recuperato appieno la loro forma fisica. Il giocatore che più fa preoccupare i tifosi è pero Milinkovic-Savic, che nell’amichevole contro l’Al-Shabab ha riscontrato un trauma distrattivo dell’anca destra, ed ora per fortuna è pronto alla sfida di Genova.