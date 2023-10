Trefoloni: "Var ha doppia immagine Provedel in Sassuolo - Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

TREFOLONI PROVEDEL SASSUOLO LAZIO - Nella serata di ieri, 30 ottobre 2023, l'ex arbitro Matteo Trefoloni è stato ospite di Open Var, nel corso della quale ha analizzato l'espulsione (poi revocata) di Provedel in Sassuolo-Lazio.

Open Var, l'analisi di Trefoloni sull'uscita di Provedel in Sassuolo-Lazio

Matteo Trefoloni ha dichiarato durante Open Var: "In questo episodio abbiamo inizialmente una valutazione di espulsione da parte dell'assistente che chiama l'arbitro. Se fosse stato fuori area, sarebbe stata espulsione per la DOGSO. È il Var stesso a chiedere una doppia immagine per avere certezza della mano destra di Provedel, perché da lì si capisce se è punibile o meno. Var e Avar riescono a trovare il momento esatto di contatto tramite un lavoro certosino".