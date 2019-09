LAZIO GENOA IMMOBILE – Dopo essere rimasto fuori dai titolari per il big match contro l’Inter, Ciro Immobile è pronto a riprendersi il posto che gli spetta in campo. Contro il Genoa, nella gara in programma oggi all’Olimpico alle 15.00, il bomber biancoceleste tornerà a trascinare i suoi ad una vittoria necessaria. Insieme a lui – come evidenzia La Gazzetta dello Sport – rientreranno anche i titolari: Radu in difesa, Lulic sulla fascia, Leiva in regia. E chissà che dopo le polemiche dei giorni scorsi, l’attaccante biancoceleste non possa farsi ‘perdonare’ proprio un gol: d’altronde, ai liguri, ne ha già segnati otto.