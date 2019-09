EUROPA LEAGUE RENNES – Dopo il ko contro il Cluj al debutto, la Lazio si prepara ad ospitare il Rennes all’Olimpico il prossimo tre ottobre per la seconda gara di Europa League. Eppure, per i francesi, non è un periodo molto fortunato: partiti in campionato con tre vittorie, nelle ultime quattro gare hanno guadagnato solo due punti. Un dato preoccupante, come ammesso dallo stesso allenatore Julien Stéphan in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Marsiglia: queste le sue dichiarazioni.

Sul momento

“Sono arrivati dei giocatori di valore, ma allo stesso tempo abbiamo perso pedine importanti. A livello numerico non abbiamo combinazioni maggiori rispetto alla scorsa stagione. Ci manca la giusta cattiveria, non riusciamo più a mettere la giusta pressione, sia nella fase di gestione sia in quella di recupero della palla, e questo ci porta a soffrire”.