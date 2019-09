LAZIO GENOA PAGELLE – La Lazio vince e convince nell’impegno casalingo della sesta giornata di Serie A contro il Genoa. E lo fa (forse per la prima volta in stagione) per tutti i 90 minuti di gioco. La formazione biancoceleste strapazza i Grifoni per 4 a 0, segnando due gol per tempo: c’è gioia anche per Stefan Radu, autore di una rete da cineteca. Spettacolo, cinismo e tre punti: Simone Inzaghi, in un pomeriggio al limite della perfezione, ritrova anche l’abbraccio di Ciro Immobile. Una prova all’altezza da parte di tutti, con qualcosa però ancora da migliorare. Questi i voti dati ai biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 7.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu 7; Marusic 6, Milinkovic 8, Leiva 7, Luis Alberto 7.5, Lulic 7; Correa 5.5, Immobile 7.5. Caicedo 7, Parolo 6, Adekanye s.v.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 7.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6, Radu 7; Marusic 6, Milinkovic 7.5, Leiva 7, Luis Alberto 6.5, Lulic 6; Correa 5.5, Immobile 7.5. Caicedo 7, Parolo 6, Adekanye s.v.

TUTTOSPORT

Strakosha 7; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Marusic 6, Milinkovic 7.5, Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 7; Correa 6, Immobile 7.5. Caicedo 7, Parolo 6, Adekanye s.v.

LEGGO

Strakosha 7; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu 7; Marusic 6.5, Milinkovic 7.5, Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 6.5; Correa 5.5, Immobile 7.5.

LE PAGELLE DI LAZIONEWSEU

Strakosha 7; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu 7; Marusic 6.5, Milinkovic 8, Leiva 6.5, Luis Alberto 7, Lulic 6.5; Correa 6, Immobile 7.5. Caicedo 7.