Giornata internazionale delle persone con disabilità: le iniziative della Lazio

LAZIO GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE DISABILITA - Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 per promuovere i diritti e il benessere delle persone portatrici di handicap. In occasione di Lazio - Cagliari, in programma oggi, sabato 2 dicembre, il club biancoceleste ospiterà tre squadre composte da persone diversamente abili o affette da malattie rare. Di seguito il comunicato sulle varie iniziative.

Giornata internazionale delle persone con disabilità: il comunicato della Lazio

"In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite e prevista per domani, domenica 3 dicembre 2023, la S.S. Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della gara Lazio-Cagliari, tre squadre composte da persone diversamente abili o affette da malattie rare.

Alcuni ragazzi appartenenti alla nostra squadra “Special For, La Lepre e La Tartaruga” si posizioneranno all’altezza delle scale di ingresso in campo per dare il cinque ai calciatori al momento dell’uscita dal tunnel per il riscaldamento. Altri invece, affetti dalla sindrome di Down e facenti parte dell’Associazione locale, effettueranno l’ingresso in campo con i giocatori prima del calcio d’inizio della partita. Infine, la S.S. Lazio Amputati, da poco affiliata alla Polisportiva biancoceleste, sarà ospite in tribuna Monte Mario".