Guendouzi in conferenza: "Voglio rimanere tanti anni e vincere trofei"

LAZIO GUENDOUZI CONFERENZA PRESENTAZIONE - Ecco la presentazione di Matteo Guendouzi. Dopo le parole ai microfoni ufficiali della Lazio, il francese ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Lazio, le parole del direttore sportivo Fabiani

"E poi Guendouzi, che non so ancora bene la pronuncia (ride, ndr.). È stata una trattativa abbastanza complessa, oggi aprire e chiudere una trattativa con qualsiasi giocatore non è facile. I tempi purtroppo si allungano perché bisogna mettere d’accordo tante piccole ‘società’, come le chiamo io. Trovare la quadra non è mai facile. Una cosa però va detta: lui voleva solo la Lazio. Stava all’aeroporto con la valigia da diversi giorni per venire in Italia. Ha rifiutato anche altre destinazioni per venire alla Lazio. Il fatto che il ragazzo voleva solo ed esclusivamente la Lazio ci ha da subito onorato. Siamo felici e contenti di anche questi ultimi tre nuovi acquisti, che sono frutto di scelte condivise a livello societario e tecnico. Io sono e siamo convinti che faranno parlare di loro in termini positivi. Ci toglieranno delle soddisfazioni".

Lazio, le parole di Guendouzi in conferenza stampa

“Per me è un grande piacere essere qui. Un ringraziamento speciale va a tutta la direzione e a Sarri. Per me è un grande orgoglio”.

Sulla Serie A

“Ogni campionato è diverso, quello che posso dire della Serie A è che uno dei migliori campionati al mondo. Per me è una grande sfida e spero di giocare ancora più possibile. Con questa squadra e con il mister si possono fare grandi cose, difficile dire la posizione finale, si vedrà a fine stagione”.

Sulla sua carriera

“Si ho cambiato molte squadre, ma è pur vero che ho cominciato a giocare ad alto livello a 17 anni. Io ho fatto sempre le scelte che secondo me mi hanno permesso di crescere. Sono qui alla Lazio per restare tanti anni e per vincere”.

Sul suo ruolo

“Posso giocare in più posizioni diverse, poi deciderà il mister. Sicuramente posso aiutare anche in mediana”.

Sul suo rapporto con gli altri giocatori francesi

“Io ho relazioni particolari con giocatori con cui ho giocato, soprattutto nell’Under 21 e nelle giovanili della Francia. Ho parlato con chi di loro è stato in Serie A. Non ho parlato con Rabiot, ma sarà un piacere incontrarlo sabato. Speriamo più per noi che per lui".

Riguardo la sua personalità

“Ho una personalità abbastanza forte, io sento che sono qui per vincere. Voglio dare tutto, voglio vincere, lo faccio per i miei compagni. A volte ho delle reazioni un po’ estreme, è vero, ma è come sono fatto”.

Sul derby

“Sono qui per crescere e anche per vincere, perché qui si può vincere. Ho già giocato contro Sarri quando ero all’Arsenal e conosco il suo temperamento. Il derby sarà un match importante, ne ho già sentito parlare. È importante però prima concentrarsi sulle altre partite”.

Prima dell'esordio contro il Napoli

“Già dai primi allenamenti stavo bene, anche se erano pochi. Sarri mi ha parlato molto, mi ha mostrato dei video, io conosco la sua filosofia e la sposo in pieno”.

Riguardo i compagni del centrocampo

“Abbiamo tutti qualità diverse. Ci completiamo tutti, penso di portare molta energia, tecnica e qualità con la palla, ed esperienza. Spero di integrarmi bene e di fare il bene della squadra”.