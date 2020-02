Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO HELLAS VERONA TIFOSI – La Lazio si prepara ad affrontare il match di recupero contro l’Hellas Verona. Domani, mercoledì 5 febbraio, alle 20:45, lo stadio Olimpico ospiterà la sfida tra due delle formazioni più in forma del campionato. Una partita delicata, come confermato dallo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa: un ostacolo da superare con l’aiuto dei tifosi.

Lazio Hellas, in 40mila all’Olimpico

E i tifosi della Lazio rispondono presente. Nonostante il turno infrasettimanale e un meteo non troppo benevolo nelle previsioni (domani è previsto un forte calo delle temperature), il Corriere dello Sport stima già quasi 35mila persone all’Olimpico. C’è tempo fino al fischio d’inizio per acquistare i tagliandi, il marketing biancoceleste spera di toccare i 40 mila spettatori. La Lazio può continuare a volare davanti al proprio pubblico.

