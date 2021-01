Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY SOCIAL – Un dolce risveglio quello dei tifosi biancocelesti: Roma questa mattina si è vestita d’azzurro per omaggiare la vittoria della squadra di Inzaghi. Il 3-0 rifilato alla Roma ha fatto volare la Lazio a solo tre lunghezze dai rivali storici, regalando gioia e nuova speranza per agguantare un posto in Champions League. La società biancoceleste, quindi, ha voluto così augurare il buongiorno sui social a tutti i supporters laziali.

