LAZIO CALENDARIO – Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A si prepara a ripartire nel weekend. Il cammino della Lazio riprende da Crotone, squadra attualmente ultima in classifica e ancora a secco di vittorie in questa stagione. Una partita da non sbagliare per i biancocelesti, attualmente noni in graduatoria, con 11 punti raccolti nelle prime sette gare. Il bilancio non è negativo: lo scorso anno, di questi tempi, la situazione era identica, ma in più i capitolini questa volta hanno già affrontato tre big del calibro di Atalanta, Inter e Juventus.

Il calendario della Lazio

La classifica, però, non aspetta, e per la Lazio è tempo di risalire. Il calendario può essere un alleato dei biancocelesti. Come rileva il Corriere dello Sport, le prossime cinque partite possono risultare decisive per il balzo in avanti dei ragazzi di Inzaghi. Si inizia da Crotone, poi Udinese, Spezia, Verona e Benevento. A ridosso di Natale due sfide importanti: prima il Napoli a Roma il 20 dicembre e poi il Milan a San Siro il 23. In mezzo a queste gare ci saranno anche le tre partite di Champions mancanti: lo Zenit sarà tra Crotone e Udinese, il Dortmund tra Udinese e Spezia e il Bruges tra Spezia e Verona. Un calendario fitto, ma alla portata. Il destino è nelle mani della Lazio.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA LAZIO

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE

