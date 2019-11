LAZIO IMMOBILE RECORD – Non si ferma più Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste continua a macinare record su record con una facilità impressionante. Ieri, contro il Torino, il bomber campano ha siglato l’ennesima doppietta di questa prima parte di campionato. Come riporta Lazio Page, Immobile ne ha già messe insieme 4 nelle prime 10 giornate. Ora è caccia al suo record personale, 7 doppiette nella stagione 2017/’18, record che la punta della Lazio condivide con un grande ex biancoceleste: Hernan Crespo.