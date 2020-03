Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ALLENAMENTI – La ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A è attualmente un vero problema. Nella giornata di ieri si è tenuta un’Assemblea di Lega in cui non si è presa una decisione definitiva, ma la sensazione è che si voglia ripartire il 4 aprile. Lotito però vorrebbe anticipare e sta cercando di trovare una soluzione in questo senso. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nella giornata di oggi verrà stabilito se la Lazio potrà tornare ad allenarsi già a partire da lunedì prossimo. Se così non fosse l’intenzione è comunque di riprendere entro la prossima settimana, per farsi trovare al meglio quando ricomincerà il campionato.

