SERIE A CORONAVIRUS – Anche il mondo del calcio è stato completamente sconvolto dall’emergenza Coronavirus. Il campionato è fermo e con esso anche gli allenamenti e si discute su una possibile data di ripresa. Nella giornata odierna si è tenuta un’Assemblea di Lega in cui però non sono state prese decisioni definitive.

L’Assemblea di oggi

Come riportato da Sky nell’Assemblea di oggi si è discusso di un’eventuale sospensione degli stipendi dei calciatori per il mese di marzo. Altra eventualità, anche se remota, è che il campionato non riprenda e a quel punto servirebbe un intervento legislativo ad hoc per ottenere almeno una riduzione degli stipendi. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti non è ancora stato deciso nulla ma la volontà è quella di trovare una data valida per tutte le società e che sia 21 giorni prima della ripresa del campionato.

