QUI FORMELLO | Rovella subito in campo

QUI FORMELLO - Ritorno in campo a Formello dopo il giorno di riposo. Ora si fa sul serio: la Lazio prepara l'esordio contro il Lecce.

Qui Formello, la Lazio riprende ad allenarsi

Lazio in campo seduta pomeridiana

La Lazio ritorna in campo dopo la seduta mattutina. Si rivedono Hysaj e Pedro. Ma la sorpresa è sicuramente Rovella, arrivato questa mattina a Fiumicino e di già in campo con i nuovi compagni. A Lecce potrebbe trovate spazio tra i convocati. Ai box invece Marcos Antonio a causa di una lesione muscolare alla coscia destra.

Allenamento delle ore 10 archiviato. La Lazio si è rivista in campo a Formello: l'obiettivo è il Lecce al Via del Mare per la prima giornata. Dopo un iniziale riscaldamento, il gruppo ha svolto un lavoro tattico diviso in reparti (difensori prima, centrocampisti e attaccanti poi).