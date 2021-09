Lazio-Roma, verso il tutto esaurito

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Dopo il turno infrasettimanale arriva la partita più attesa dell’anno: il Derby della Capitale. Il calcio d’inizio è previsto per domenica 26 settembre alle ore 18:00 e i tifosi hanno fatto già partire il conto alla rovescia.

Derby, circa 32 mila spettatori

Come riporta Il Corriere dello Sport si va verso il tutto esaurito, ovvero circa 32 mila spettatori. Fino ad oggi sono ben 19 mila i biglietti venduti dalla Lazio, ne rimangono a disposizione solo 4 mila. La vendita non ha vincoli di nessun tipo ma in questi casi la Tribuna Tevere e il lato Nord della Monte Mario saranno quasi interamente biancocelesti. Per quanto riguarda la Roma, sono stati venduti tutti i 10 mila tagliandi disponibili tra Curva Sud e Distinti.

