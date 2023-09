Sarri, Juventus e Atletico Madrid: niente turnover

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI JUVENTUS ATLETICO MADRID - La Lazio è reduce dalla vittoria al Maradona contro il Napoli ed ora è pronta ad affrontare Juventus e Atletico Madrid. Nessun turnover per Sarri

Sarri, nessun turnover tra Juventus e Atletico Madrid

La Lazio, dopo una partenza titubante, espugna il Napoli al Maradona. Ora mister Sarri approfitta della sosta della Serie A per preparare i prossimi intensi match della settimana. I biancocelesti dovranno infatti affrontare la Juventus di Allegri e l'Atletico Madrid di Simeone, Due squadre che giocano in modo profondamente diverso dal tecnico toscano. Come riporta il Corriere dello Sport, il mister biancoceleste è da tempo al lavoro a Formello per affrontare al meglio le prossime due gare. Ma per il momento il tecnico non pensa a turnover. Nessuna variazione della Lazio vista fino ad ora. Guendouzi e Kamada si alterneranno ancora, mentre Rovella ancora non è pronto,