LAZIO SCONCERTI – La vittoria di sabato contro la Juventus di Sarri, ha fatto esplodere l’entusiasmo in casa bianc’azzurra. Ormai la Lazio è una seria pretendente ad un posto in Champions League e la striscia positiva di 7 vittorie di fila ha fatto alzare più di qualche sopracciglio tra gli addetti ai lavori per la corsa allo scudetto.A questo proposito Mario Sconcerti, ottima penna, ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva.

Lotta scudetto

“La vittoria contro la Juve è stata una svolta. La Lazio in questi anni ha avuto un limite storico di Inzaghi: contro le big le prendeva sempre. Aver battuto i bianconeri significa essersi candidate ufficialmente per lo scudetto.”

Prossima gara

“Il prossimo turno è questo: l’Inter beccherà la Fiorentina, la Juventus avrà l’Udinese in casa, la Lazio invece farà visita al Cagliari. I biancocelesti sono diventati una grande squadra e devono avere continuità. Con lo straordinario sprint di 7 vittorie consecutive ha preso 7 punti alla Juve e 4 all’Inter. Lo sforzo è stato tanto. Ora bisogna vedere se ha la tenuta per durare fino in fondo. Di certo c’è che la Lazio, nei 12-13 titolari, vale la Juventus”.