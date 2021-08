Lazio-Spezia, i tifosi sono pronti: ecco il numero dei tagliandi venduti

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – La gara contro lo Spezia si avvicina e la Lazio è pronta a tornare nella sua casa, lo Stadio Olimpico. Con sé, a differenza della passata stagione, ci saranno anche i tifosi. Ben quindicimila biglietti sono stati venduti. Si tratta della metà della metà della capienza dell’Olimpico. Resta ancora del tempo, precisamente fino a domani alle 18.30, per acquistare il tagliando e tornare a occupare il proprio seggiolino un anno e mezzo dopo l’ultima volta.

Lazio, si torna allo stadio

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la fase riservata agli abbonati della stagione 2019/2020, mercoledì è scattata la vendita libera con i seguenti prezzi: 25 le curve, 40 la Tevere, 60 la Tevere Top, 80 la Monte Mario, 200 la Tribuna d’Onore Centrale. Si tratta dell’esordio casalingo, e la società biancoceleste spera nell’impennata delle ultime ore prima del fischio d’inizio. L’ingresso è consentito solamente a coloro che saranno in possesso del Green Pass, da chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti e da chi è guarito da Covid nei sei mesi precedenti. Prima della gara, poi, è in programma il ritrovo dei tifosi a Ponte Milvio alle 13.