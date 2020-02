Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO – La Lazio è in viaggio verso Parma. Dopo aver svolto l’allenamento di rifinitura nella mattinata, la squadra è partita per la città emiliana nel primo pomeriggio. Si viaggia in treno, dalla stazione Termini. Qualche autografo e selfie al volo per Francesco Acerbi, poi tutti in carrozza, con il Tucu Correa in prima fila. L’argentino scalpita, ma partirà dalla panchina. Tutti in viaggio, la trasferta di Parma è ufficialmente iniziata.

