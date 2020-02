Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A FIORENTINA ATALANTA – L’Atalanta sbanca lo stadio Artemio Franchi di Firenze e batte la Fiorentina per 2-1, al termine di un match divertente e ricco di occasioni. La squadra di Iachini parte meglio, e passa al 32′ grazie a un super gol di Federico Chiesa. L’esterno mostra a tutti la sua perfetta tecnica di tiro, e trafigge Gollini (non perfetto) con una conclusione dalla distanza. Nella ripresa, però, i nerazzurri di Bergamo ribaltano la partita. Prima Zapata, al 49′, pareggia i conti in tap-in, dopo una bella percussione di Gomez, poi Malinovskyi, al 72′, colpisce con il mancino da fuori area per il gol definitivo 1-2.

Una vittoria da Champions

L’Atalanta conquista così i tre punti e si porta al quarto posto solitario, a quota 42. Roma staccata di tre lunghezze (i giallorossi, ieri, sono usciti sconfitti contro il Bologna), e nel prossimo turno, a Bergamo, è in programma proprio Atalanta-Roma. Spareggio Champions, con la Lazio spettatrice interessata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.