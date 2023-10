Lazio Women, Grassadonia: "Moraca ha fatto un gol straordinario"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO WOMEN BOLOGNA GRASSADONIA INTERVISTA - Al termine del match tra Lazio Women e Bologna, terminato 4-0 in favore delle biancocelesti, il tecnico Gianluca Grassadonia ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al Fersini.

Lazio Women - Bologna 2-0, le parole di Grassadonia

“Faccio ancora una volta i complimenti alle ragazze. È la terza partita in una settimana, sono sempre partite insidiose e il campionato è molto equilibrato. Loro hanno risposto presente dal punto di vista mentale, si è speso tanto a livello di energie e tante hanno giocato tre partite in una settimana da 90’. Sapevamo che nel secondo tempo potevamo avere anche un calo, così è stato ma non abbiamo mai rischiato e quindi siamo contenti. Un applauso alle ragazze”

“Popadinova? Ha avvertito un problemino, ho dovuto sostituirla. In settimana faremo altri esami, ci auguriamo che possa star bene. Abbiamo ancora una partita e poi c’è la sosta. Da martedì si ricomincerà, farà gli esami del caso e cercheremo di recuperarla. Tutte giocatrici sono importanti per questo campionato”

"Abbiamo degli attaccanti forti. Nel secondo tempo di oggi abbiamo cambiato un po’ struttura, siamo andati sul 4-3-3 che abbiamo sinceramente utilizzato poco perché sapevo che potevamo essere più stanchi. Siamo stati un po’ più guardinghi, ma nonostante ciò abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. La fortuna è quella di allenare questo gruppo che la società mi ha messo a disposizione con grande attenzione. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e cercheremo fino alla fine di raggiungerlo”.

“Abbiamo delle calciatrici che hanno un’altissima moralità che è la cosa più importante. Poi abbiamo giocatrici sicuramente di una spanna superiore alle altre soprattutto per la categoria, Moraca è una di quelle. Ha fatto un gol straordinario e ha questa grande qualità che ci mette a disposizione che dobbiamo essere bravi a sfruttare. Poi ci sono anche altre calciatrici che hanno qualità importanti".