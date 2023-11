Lucas Leiva in visita a Formello: martedì sarà all'Olimpico (FOTO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUCAS LEIVA FORMELLO - Nonostante la Lazio e Lucas Leiva si siano separati ormai più di un anno fa, il legame tra il club e il brasiliano è ancora forte. Come testimoniato da un post social condiviso dalla squadra biancoceleste, il centrocampista, ritiratosi dal calcio al termine della scorsa stagione, si è presentato oggi a Formello per riabbracciare i suoi ex compagni. Il giocatore sarà inoltre presente all'Olimpico martedì 7 novembre, in occasione di Lazio - Feyenoord di Champions League.

Lucas Leiva a Formello, il post della Lazio