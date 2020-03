Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN – Il derby della capitale tra le squadre femminili di Lazio e Roma va alle biancocelesti di mister Seleman. Gara intensa, nel primo tempo, ma equilibrata. Le aquile vicine al gol con Visentin e Gambarotta, ma l’estremo difensore della Roma dice no. Nella ripresa, invece, le ragazze della Lazio si sono portate in vantaggio su calcio di rigore dopo una grande azione di Pezzotti che viene atterrata in area. Dal dischetto Claudia Palombi non sbaglia e regala la stracittadina alle bianc’azzurre. Ora la squadra di Seleman è al secondo posto a soli due punti dal Napoli capolista.

