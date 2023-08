Le PAGELLE di Lecce - Lazio: Immobile spolvera l'abaco, ma la difesa gioca a rimbalzello

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE LECCE LAZIO - Dove eravamo rimasti? Evidentemente a metà dello scorso campionato. In una partita fotocopia dell'ultimo scontro al Via del Mare con il Lecce, la Lazio butta via i tre punti in due minuti. All'iniziale vantaggio di Immobile, rispondono Almqvist e Di Francesco. Di seguito le pagelle assegnate ai giocatori biancocelesti.

Lecce - Lazio, le pagelle dei biancocelesti

PROVEDEL 6 - La difesa non lo aiuta, anzi lo affossa. Prima gli marca lo straordinario e poi non glielo paga, concedendo a Almqvist e Di Francesco la possibilità di batterlo da pochi metri.

LAZZARI 6 - Esce esausto dalla lotta ad armi pari con Banda. Spara su Falcone la possibilità di chiudere l'incontro.

Dal 71' PELLEGRINI LU. 5 - Troppi errori in uscita, che in fin dei conti hanno dato coraggio al Lecce.

PATRIC 5 - Vanifica la scelta di Sarri in due minuti. Non il modo migliore di ripagare la maglia da titolare alla prima di campionato.

ROMAGNOLI 5 - Sfida Di Francesco a rimbalzello e perde. Basta un sasso e il castello di sabbia ai suoi ordini capitombola. Copia e incolla dall'anno scorso.

MARUSIC 5 - Almqvist lo fa ballare tutta la sera, manco fossero in spiaggia a Gallipoli. Sarri prova a cambiare dirottandolo sulla fascia destra, ma la musica non cambia.

KAMADA 6 - Veste i panni di Bruce Harper lasciando per notti future quelli di Oliver Hutton. Rimandato a quando la condizione fisica lo assisterà.

Dal 53' VECINO 5 - Entra per coprire Isaksen e scopre la Lazio. Non il miglior modo di cominciare la stagione.

CATALDI 5 - Finisce risucchiato nella tonnara giallorossa. E poi si schiaccia troppo sulla difesa in occasione del pareggio del Lecce. Lì, di fatto, si è spenta la luce.

Dal 89' CASTELLANOS sv - In campo per il forcing finale.

LUIS ALBERTO 6.5 - Tacco, punto e un pizzico di suola: mescola un concentrato di classe con il sigaro in bocca. Poi, agita la bacchetta e dal calderone esce la prima magia della stagione.

FELIPE ANDERSON 5.5 - Immobile apparecchia, lui si divora il raddoppio. Se l'appetito vien mangiando la prossima domenica sarà sicuramente quella buona.

Dal 53' ISAKSEN 5.5 - Inizia con un aggancio al velluto, poi cala la notte.

IMMOBILE 6.5 - L'abaco segna tre numeri. Il primo è l'uno, come il gol nel nuovo campionato. Il secondo è sei, come gli anni consecutivi in rete all'esordio stagionale. Il terzo è otto, come le marcature alla prima in Serie A da quando veste il biancoceleste. Non è ancora tempo di mettere in discussione il trono. Anzi, lunga vita al re.

ZACCAGNI 5 - Passa il tempo a battibeccare, prima con Luis Alberto e poi con Lazzari. E usando più le mani che i piedi, il primo compito in classe dell'anno non è sufficiente.

Dal 71' PEDRO 5.5 - Non si vede mai, se non per un cross poco degno del suo talento.

ALL. SARRI 5 - Imparare dagli errori è un'arte che stasera ha dimostrato di non avere. Lecce - Lazio scorre esattamente come lo scorso anno. I suoi entrano bene in campo, segnano e si limitano al compitino. I padroni di casa crescono con il passare del tempo e in due minuti la ribaltano. Un brutto copia e incolla che non rende onore al lavoro del Comandante. E ora ci sarà subito da pedalare.

Daniele Izzo

@danieleizzo94