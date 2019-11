Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE LIVERANI – Domenica pomeriggio, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Sassuolo e si trova attualmente al terzo posto in classifica a quota 27 punti. Il tecnico del Lecce ed ex calciatore biancoceleste ha parlato così dei capitolini ai microfoni di Tmw Radio.

Lazio

“Le romane sono forti e costruite per la Champions. Per la continuità del gruppo e dell’allenatore, credo che la Lazio quest’anno possa centrare la Champions. Ha tutti i presupposti per farlo. Nei 12-13 giocatori la Lazio è inferiore a Juve e Inter, le altre non sono al suo livello. La Roma ha un allenatore nuovo, la sta rendendo competitiva, ha ridato entusiasmo e sta lavorando bene, nonostante gli infortuni”.