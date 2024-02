Lega Serie A, accordo raggiunto con il nuovo main sponsor

Tempo di lettura: < 1 minuto

LEGA SERIE A TIM - La Serie A cambia main sponsor dopo venticinque anni con Tim. Ansa riporta che il campionato italiano ha stretto un accordo con Enilive. Il colosso dell'energia ha trovato l'accordo sulla base di un contratto di un anno con opzione di rinnovo per altri due. Eni darà il suo contributo per l'introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile e, da quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, garantirà una media di 22 milioni di euro ai club di Serie A Eni. Di seguito le dichiarazioni di Enilive.

Le parole di Enilive

"Esprimiamo grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio".