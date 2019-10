LUIS ALBERTO LAZIO ASSIST – Entra subito dopo il gol del Rennes, al primo pallone utile serve Milinkovic per pareggiare i conti. La rimonta di ieri della Lazio, per il 2-1 finale, è passata anche, e soprattutto, per i piedi di Luis Alberto. Quando i biancocelesti faticano ad andare in verticale, Inzaghi può affidarsi solamente a lui, il numero 10, tra i miglior assist man d’Europa come riporta LazioPage sul suo profilo Twitter.

5 assist stagionali

Con la deliziosa intuizione di ieri per Sergej, il trequartista spagnolo ha confezionato il quinto passaggio decisivo per il gol di questo inizio stagione. In tutte le altre squadre del continente l’unico a guardarlo dall’alto è De Bruyne del Manchester City che ne ha messi a referto già 8, ma con due presenze in più (9 contro 7).