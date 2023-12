Marotta: "Alla ricerca di tre punti e contiunità"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAROTTA LAZIO INTER INTERVISTA PREPARTIA- Ecco le parole di Giuseppe Marotta, dell'Inter, nell'intervista nel prepartita di Lazio Inter, partita valida per la giornata numero sedici della Serie A 2023/2024.

Marotta su Lazio - Inter

"Questa è una partita come tante altre. Andiamo alla ricerca dei tre punti ma, soprattutto, alla continuità delle prestazioni. Non guardiamo a una classifica momentanea, che dice qualcosa ma non più di tanto. La nostra squadra è fatta di professionisti seri, che hanno imparato a motivarsi da soli. Con l'aiuto dell'allenatore certo, ma che sanno motivarsi da soli e cosa fare".

Marotta sul calciomercato

"Gli infortuni fanno parte del rischio, ma diciamo che abbiamo allestito una rosa numericamente di grande qualità Non lasceremo niente di intentato, valuteremo quello che potremo fare in caso di necessità. Ci troveremo con allenatore, Ausilio per valutare la situazione, ma non parlerei assolutamente di allarmismo, ma di una squadre ceh risponde a pieno ai nostri obiettivi e sta facendo molto bene".

Marotta sui rinnovi

"Non lo so, sicuramente queste sono dinamiche che tutte le società stanno affrontando. Le affrontiamo con molta calma: oggi siamo concentrati su questa partita, domani ci concentreremo sulla partita di mercoledì di Coppa Italia e poi su quella contro il Lecce. Le priorità sono gli impegni che dobbiamo affrontare".

Marotta su Zielinski e Mkhitaryan

"Mkhitaryan è un grande professionista, ha dimostrato di essere un giocatore di grande qualità. Non c'è da fare alcun paragone con nessuno, perché ha proprio valore e identità".