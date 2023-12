Mkhitaryan: "Non ci interessa come giocano gli altri, ma vincere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MKHITARYAN LAZIO INTER INTERVISTA PREPARTITA- Nell'intervista prepartita a DAZN ha parlato Mkhitaryan. L'occasione è Lazio Inter, partita valida per la giornata numero sedici della Serie A 2023/2024. Ecco le parole di Mkhitaryan.

Le parole di Mkhitaryan nell' intervista nel prepartita di Lazio - Inter

Mkhitaryan sul pareggio della Juventus

"Abbiamo sempre pensato a noi stessi, a vincere e giocare le nostre partite. Non ci interessa come giocano i nostri avversari, noi dobbiamo giocare come sappiamo, conoscere il nostro percorso e vogliamo vincere anche stasera".

Mkhitaryan sulla partita contro la Lazio

"Spero di segnare anche stasera, per l'importanza di vincere oggi non importa chi segnerà. L'importate è vincere e andare avanti".