Milan, Krunic out per un mese: salterà la Lazio

MILAN LAZIO INFORTUNIO KRUNIC - Il prossimo 30 settembre la Lazio andrà a San Siro per affrontare il Milan. Pioli però, contro i biancocelesti non potrà contare su Rade Krunic, uscito dal campo per infortunio durante la scorsa partita con il Verona.

Milan - Lazio, Krunic salterà la sfida

Come riportato dal club rossonero, Krunic ha rimediato ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro, e verrà rivalutato fra 10 giorni. Per il bosniaco si prospetta uno stop di almeno un mese, che lo costringerà quindi a saltare diverse gare, tra cui quella contro la Lazio.