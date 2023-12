Zaccagni: "Ho avuto qualche infortunio, ma ora mi sento bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI LAZIO INTER INTERVISTA PREPARTITA- Mattia Zaccagni ha parlato nell'intervista prepartita di Lazio Inter, partita valida per la giornata numero sedici della Serie A 2023/2024. Ecco le parole di Zaccagni a DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio.

Le parole di Zaccagni nell' intervista prepartita di Lazio - Inter

Zaccagni sulle cento con la Lazio e sullo Zaccagni della stagione 2023/2024

"Io penso a lavorare bene ogni allenamento, poi è logico che i periodi sono diversi. Ho avuto qualche infortunio quest'anno, ma adesso mi sento bene".

Zaccagni sulle indicazioni contro l'Inter

"Il Mister mi chiede le solite cose, non cambia niente. Sappiamo che l'Inter è molto forte, dovremo giocare la nostra miglior partita".

Le parole di Zaccagni a Lazio Style Channel

Zaccagni sull' Inter

“Oggi affronteremo la squadra più forte del campionato. Servirà la migliore prestazione, bisogna cercare di portare punti. Il mio lavoro oggi sarà sempre lo stesso. Dobbiamo cercare di giocare la nostra miglior partita per metterli in difficoltà".

Zaccagni sulle 100 con la Lazio

"È un grande orgoglio per me averle fatte con un grande club come la Lazio. Sono contentissimo e spero di festeggiare con una vittoria".