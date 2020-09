Tempo di lettura: < 1 minuto

ADAM MARUSIC MONTENEGRO – Domani alle ore 18 toccherà al Montenegro incontrare il Cipro nella gara di Nations League. A parlare in conferenza stampa è stato il turno del laziale Adam Marusic. Di seguito le sue parole.

Le parole di Marusic

“Abbiamo sicuramente una grande voglia di fare qualcosa di buono. Abbiamo sei partite e faremo di tutto per finire primi nel girone. Valem è stato il mio allenatore in Belgio, a Kortrijk. Lo conosco bene, so cosa chiede alla sua squadra, ma pensiamo a noi stessi. Quando Jovetic e Savic sono con noi, significa molto per noi, ma ancora una volta abbiamo problemi, non abbiamo quattro giocatori importanti. Penso però che abbiamo la qualità per sostituirli e grandi motivazioni. Chi ha motivazioni più grandi nel calcio, spesso vince”.

