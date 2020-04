Tempo di lettura: < 1 minuto

MUSLERA LAZIO – Fernando Muslera ha vestito la maglia della Lazio dal 2007 al 2011. L’attuale portiere del Galatasaray ha parlato così del suo addio ai biancocelesti, in un’intervista rilasciata la portale turco Yeni Safak.

Le parole di Muslera sull’addio alla Lazio

“Stavo firmando un altro contratto di 5 anni con i biancocelesti, poi le cose non sono andate come desiderava il club. Ho ricevuto subito un’offerta dal Galatasaray, a quel punto ho chiamato Diego Lugano per parlargli di questa proposta. Mi sono consultato con lui, mi disse: ‘se è qualcosa di serio, allora dovresti andare a Istanbul senza nemmeno pensarci’. E così feci…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.