MARUSIC ACCERTAMENTI – In vista della sfida contro il Sassuolo di domenica pomeriggio, in casa Lazio si valutano le condizioni di alcuni giocatori. Se Radu e Luis Alberto sembrano ormai recuperati, qualche dubbio in più permane su Adam Marusic. Il montenegrino ko da varie settimane per un problema muscolare alla coscia, si è recato questa mattina in Paideia per effettuare degli accertamenti. Di seguito l’arrivo dell’esterno presso la clinica.

L’arrivo di Marusic in Paideia