PATRIC LAZIO – Patric è arrivato alla Lazio nel 2015 dal Barcellona. In questi anni, lo spagnolo ha faticato a trovare spazio nei biancocelesti e più di una volta ha subito diverse critiche da parte dei tifosi. Quest’anno però, l’ex canterano blaugrana sembra aver trovato una linfa diversa e la possibilità di rimediarsi molto più spazio.

Come riporta il Corriere dello Sport, in questa fase di stagione Simone Inzaghi sta puntando sulle abilità nel palleggio dei difensori. Rispetto a tutti gli altri centrali, su questo aspetto Patric sembra dare maggiori garanzie al mister biancoceleste. Nelle ultime 5 partite di campionato infatti, lo spagnolo è sceso in campo da titolare in 4 occasioni saltando soltanto la sfida di San Siro contro il Milan.