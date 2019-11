Tempo di lettura: < 1 minuto

PAIDEIA CAICEDO INFORTUNIO – Controlli in Paideia per Felipe Caicedo. L’ecuadoriano ha svolto degli accertamenti alla caviglia sinistra dopo colpo ricevuto in allenamento. Stamattina dopo la seduta in gruppo il dolore non è passato e questo è rientrato in anticipo negli spogliatoi. Il Sassuolo è vicino ed il giocatore va considerato in dubbio.