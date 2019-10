PAUSA WEEKEND – A Roma negli ultimi giorni è arrivato un vento freddo, inaspettato, anticipatore di un autunno che ormai è alle porte. Basta un rapido cambio di temperatura e improvvisamente ci rendiamo conto che è giunto il tempo di affrontare il tanto temuto “cambio di stagione”. Niente panico: copritevi quanto basta, tirate fuori la prima giacca a maniche lunghe che avete nel vostro armadio e immergetevi in un nuovo weekend pieno di eventi e divertimento! Noi di Pausa Weekend vi anticipiamo che per la ricetta del “weekend perfetto” non vi mancherà nulla: sport, divertimento, buona cucina, musica e tanto altro ancora! Non dimenticate l’appuntamento con la nostra Lazio: domenica 6 ottobre alle ore 15:00, fuori casa, contro il Bologna.

EVENTI: Arriva Wanderlust tra sport, cibo e benessere la noia è sconfitta!

Luogo: Parco del Laghetto dell’Eur, Viale America

Giorni e orari: Dal 6 al 7 ottobre 2019

Descrizione: Per chi ancora non lo conoscesse Wanderlust è semplicemente il leader mondiale in campo di yoga ma è anche in prima fila sulla scena internazionale per la promozione di uno stile di vita dedicato al benessere, alla salute e alle buone abitudini per prendersi cura di se. E’ proprio per celebrale quest’attenzione speciale che troppo spesso dimentichiamo di dedicare a noi stessi che nasce la giornata “ dedicata a noi”. Wanderlust vi aspetta, per la tappa di Roma, al Laghetto dell’Eur, location perfetta per lasciare da parte lo stress e dedicarsi delle ore di tranquillità e sorrisi spensierati. Il weekend sarà ricco di eventi ma soprattutto promuoverà il percorso Wanderlust: aperto a tutte le età e non solo agli sportivi: 5 km di corsa o di camminata veloce, 90 minuti di yoga e una prova gratuita di meditazione guidata. Momenti di sport in cui la parola d’ordine sarà: ritrovare se stessi. Oltre al percorso vi attendono prove gratuite di aerial yoga, acro yoga, meditazione con campane tibetane con maestri accreditati.

Costi: Ingresso al laghetto gratuito. Ticket per percorso Wanderlust disponibile sul sito ufficiale dell’evento: www.wanderlust.com/it/ita/108s

GUSTO: Hottobre…il festival più piccante dell’anno!

Luogo: Vivaio Garden Tre Fontane

Giorni e orari: Via Laurentina, 90. Sabato 5 ottobre dalle 09 alle 22, domenica 6 ottobre dalle 09 alle 13.

Descrizione: Per divertirsi davvero in questo weekend noi vi consigliamo di non perdere l’ appuntamento più piccante dell’anno: il festival dedicato al peperoncino in programma questo weekend al Garden Tre Fontane.Nei grandi spazi verdi aperti al pubblico sarà allestita una vera mostra con più di 50 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo. Tra colori, profumi e diversi gradi di piccantezza l’evento si propone di celebrare un vero protagonista della cucina made in Italy, in grado con poco di aggiungere vita e carattere a tutti i piatti, dai primi piatti ai dessert. Ad arricchire il programma : degustazioni, gare di resistenza per “palati infuocati”, dibattiti e mostre mercato. Non mancheranno vere eccellenze del panorama romano come “Finger” e il suo strepitoso Chef Giordano che con divertimento ( e una spolverata di piccante) saprà come lasciarvi a bocca aperta con le sue “delizie gourmet”. Enjoy.

Costi: Ingresso gratuito

ARTE: L’arte celebra le nuove tendenze con lo Street Art Festival di Trastevere!

Luogo: T.A.G Trastevere Art gallery Via di Santa Passera 25

Giorni e orari: sabato 5 ottobre dalle 18 , domenica 6 ottobre dalle 15 alle 20

Descrizione: Per rivoluzionare i piani, vogliamo ricordare ai nostri lettori che l’arte non è solo la grandezza storica in cui viviamo fatta di geni destinati all’eternità per maestria e fama.L’arte è infatti anche un mondo contemporaneo il cui cuore batte tra i vicoli delle strade e sui muri delle città. Il mondo della street art, mai come in quest’ultimo decennio, ha arricchito il patrimonio artistico con energia, colore e messaggi rivoluzionari e affascinanti. È per celebrare tanto genio che T.A.G l’ Art Gallery di Trastevere accoglie questo weekend 50 artisti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno tra writing e street art in una gara a colpi di arte! Obiettivo: raccontare in un’opera Roma, la nostra città con pregi e difetti, tra ironia e romanticismo. Che vinca il migliore e….non mancate!

Costi e Condizioni: Ingresso euro 5

Serena Filippi