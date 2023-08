Lazio, Pedro" Sto meglio. Peccato che abbiamo iniziato male"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GENOA PEDRO PRE PARTITA - Pedro Rodriguez ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio prima di Lazio-Genoa. Ecco le sue parole

Lazio-Genoa, le parole di Pedro

Le sue condizioni

"Sto meglio. Non posso giocare ed è un peccato, ma miglioro ogni giorno. Abbiamo preparato bene la partita, vediamo come siamo messi in campo. Ci sono le possibilità per fare una bella partita, vediamo"

Sull'esordio

"Non abbiamo dubbi, stiamo lavorando molto bene tutti insieme. Abbiamo iniziato male ed è un peccato. Oggi abbiamo una nuova partita speriamo di fare bene"