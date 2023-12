Pedullà: "La Lazio a gennaio punta a Jacopo Fazzini dell'Empoli"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PEDULLA LAZIO FAZZINI- Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha riportato una notizia di calciomercato che riguarda l'asse Lazio-Empoli. Il 2 gennaio inizia la sessione di mercato invernale e alla luce dell'emergenza a centrocampo i biancocelesti stanno pensando a Jacopo Fazzini.

La Lazio punta Fazzini dell'Empoli

La Lazio è in grande emergenza a centrocampo. Dopo l'addio di Milinkovic-Savic, il reparto biancoceleste ha perso inevitabilmente di qualità e gli innesti non hanno garantito le prestazioni attese. Inoltre con Kamada sempre più lontano dalla capitale e l'infortunio di Luis Alberto, Sarri vorrebbe un rinforzo proprio in quella parte del campo. Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sta pensando a Jacopo Fazzini. Il classe 2003 è riuscito a conquistare una maglia da titolare nell'Empoli e sta dando continuità alle sue prestazioni della scorsa stagione. Fazzini quindi potrebbe essere l'uomo giusto per Sarri, ma bisogna capire se c'è la possibilità di portarlo nella capitale già a gennaio.