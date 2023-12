Respiro di sollievo per la Lazio: le condizioni di Pellegrini

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INFORTUNIO PELLEGRINI - Uno spavento e niente di più. Nel match contro il Frosinone, Luca Pellegrini ha accusato un problema al polpaccio destro, ma, come scrive Il Corriere dello Sport, si è trattato solo di un indurimento del muscolo, con il giocatore che non ha nemmeno avuto bisogno di svolgere esami strumentali. Scongiurato dunque l'infortunio, il terzino proverà a rientrare già per il primo match del 2024, quello contro l'Udinese del 7 gennaio. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma i segnali sono incoraggianti.