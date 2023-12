Felipe Anderson: "Contento delle 300 presenze con la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON LAZIO- Ci sono molte voci riguardanti il futuro di Felipe Anderson con la maglia della Lazio. Se prima si pensava ad un rinnovo vicino, ora l'attaccante brasiliano sembra essere sempre più lontano dalla capitale. Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Ge.Globo riguardo il traguardo delle 300 presenze con la maglia bincoceleste e anche del suo futuro.

Le parole di Felipe Anderson

"È sempre una fonte di gioia raggiungere traguardi importanti e il raggiungimento di 300 partite con la maglia della Lazio è per me motivo di grande orgoglio. Ho avuto un ottimo periodo da quando sono tornato al club, le cose stanno andando molto bene e ora si tratta solo di continuare il lavoro per far sì che ci siano altri momenti positivi in futuro".